Brysseliin lähtevä Eero Heinäluoma https://www.hs.fi/haku/?query=eero+heinaluoma (sd) on saavuttanut kotimaan politiikassa lähes kaikki saavutettavissa olevat etapit ja tittelit, vaikka hän siirtyi ay-toimitsijan töistä aktiiviseen päivänpolitikointiin vasta liki viisikymppisenä.Heinäkuussa 64 vuotta täyttävä Heinäluoma on ollut 15 vuotta kansanedustajana.Sen lisäksi hän on ehtinyt vaikuttaa muun muassa eduskuntaryhmän vetäjänä, valtiovarainministerinä, Sdp:n puoluesihteerinä ja puheenjohtajana sekä eduskunnan puhemiehenä, joka on valtakunnan arvojärjestyksessä heti seuraava tasavallan presidentin jälkeen.aattona viime vuonna Heinäluoma vahvisti jättävänsä Suomen eduskunnan ja pyrkivänsä Euroopan unionin parlamenttiin. Tiedotustilaisuudessa oli tarjolla itse leivottuja luomukorvapuusteja.Heinäluoma kertoi tähtäävänsä myös EU-komissaariksi, mikäli Sdp voittaa eduskuntavaalit ja pääsee pääministeripuolueena valitsemaan Suomen ehdokasta komissioon. Ennen eurovaalejakin hän järjesti vielä tiedotustilaisuuden, jossa kirkasti pyrkimyksiään.Yli 128 000 äänen vyöry kruunasi Heinäluoman eurovaaleissa myös koko maan äänikuninkaaksi.alun perin, että teen kovan kampanjan, ja likoon pannaan kaikki, mitä miehestä löytyy”, voimakastahtoiseksi luonnehdittu Heinäluoma myöntää. Silti lopullinen äänimäärä mykisti hänet itsensäkin, kun jo ennakkoäänten muhkea potti oli nostanut ilon pintaan.Ihan ilmaiseksi mepin paikka ei irronnut. Heinäluoman vaalibudjetti oli liki 100 000 euroa, joka koostui yksityisten ihmisten, järjestöjen ja liike-elämän lahjoituksista sekä omista rahoista. Puolueelta suoraan tuli 5 000 euroa.Heinäluoma kertoo kiertäneensä parissa sadassa tilaisuudessa ja tavanneensa yli 15 000 ihmistä.äänestivät muutkin kuin demarit. Moni sanoi, että on ennen äänestänyt esimerkiksi keskustaa, vasemmistoliittoa tai kokoomusta. Osoitin, että ihmisten luottamuksen voi ansaita peruskonstailemattomalla poliittisella työllä ilman että tarvitsisi esiintyä jossain Selviytyjissä”, Heinäluoma analysoi menestystään.”Tv-mainos oli minun mainonnassani pääväline”, Heinäluoma kuitenkin tunnustaa myös television mahdin.Heinäluoma uskoo, että hänen äänisaaliinsa kertoo myös siitä, että ihmiset arvostivat nyt turvallista ja luotettavaa vaihtoehtoa sekä rakentavaa otetta EU-yhteistyöhön.”Minähän olen piilokansainvälinen”, Heinäluoma torjuu epäilyt niukasta kansainvälisestä kokemuksesta. Hän listaa perään joukon tehtäviä esimerkiksi Euroopan sosiaalidemokraateissa, sosialistisessa internationaalissa ja Eurooppalaisen Suomen perustajana, kun Suomi vasta oli liittymässä EU:hun.Myös Nato-parlamentaarikon tittelin Heinäluoma mainitsee. Parlamentaarikot kokoontuvat vuosittain yleiskokoukseen, ja Heinäluoma on Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja.huima äänisaalis vei Heinäluoman periaatteessa myös lähemmäksi komissaariehdokkuutta.Hänen ongelmakseen on kuitenkin muodostunut se, että Suomella ei ole koskaan ollut naiskomissaaria.Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinne on korostanut moneen kertaan, että nyt on aika purkaa lasikatto ja saada Suomen edustajaksi komissioon ensimmäinen nainen Erkki Liikasen https://www.hs.fi/haku/?query=erkki+liikasen Olli Rehnin https://www.hs.fi/haku/?query=olli+rehnin ja Jyrki Kataisen https://www.hs.fi/haku/?query=jyrki+kataisen jälkeen. Rinteen mukaan kyseessä on ”nimitysasia”, johon eivät äänestystulokset vaikuta.Mahdollisista naisehdokkaista kansanedustaja, Sdp:n entinen puheenjohtaja ja valtiovarainministerinäkin ollut Jutta Urpilainen https://www.hs.fi/haku/?query=jutta+urpilainen ei ollut ehdolla eurovaaleissa, mutta europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri https://www.hs.fi/haku/?query=miapetra+kumpula-natri uusi mepin paikkansa yli 68 000 äänellä.Heinäluoma ei hevin komissaarihaaveestaan luovu, vaikka Rinne sanoi alkuviikosta suoraan, että seuraava komissaari on nainen. ”Komissaariasiassahan päätöstä ei ole vielä tehty”, Heinäluoma totesi perjantaina ja kertoi joka tapauksessa kannattavansa nimitykseen avoimuutta, selkeyttä ja pelisääntöjä.on todella merkittävä tehtävä ja Euroopan kovin paikka suomalaiselle vaikuttaa Euroopassa. Minähän olen esittänyt – EU-parlamentin tavoin, että kukin maa ehdottaisi sekä miestä että naista, ja sitten katsottaisiin kokonaisuus ja salkkujako asiantuntijuuden ja tasa-arvon kannalta”, Heinäluoma sanoo.”Eihän siitä haittaakaan ole”, Heinäluoma vastaa kysymykseen, tulisiko ehdokkuudessa ottaa huomioon myös kansan suosio: ”Demokratioissa on viisasta noteerata myös vaalien tulos.”Muutenkin Heinäluoma kaipaa lisää avoimuutta komission ja sen johdon nimityspolitiikkaan: ”Pitäisi vetää verhot auki.”entä jos komissaariehdokkuus nyt menee sivu suun? Kiinnostaisiko sitten toinen merkittävä tehtävä eli Suomen tasavallan presidentin virka?”Minähän toivun vasta sunnuntain vaalituloksesta, ja katse ulottuu hädin tuskin seuraavaan päivään”, Heinäluoma väistää ensin koko kysymyksen. Hän tunnustaa kuitenkin joutuneensa toki ennenkin presidenttiehdokkuutta miettimään.”Arvostan presidentin tehtävän erittäin korkealle, ja olen aina puolustanut presidentin asemaa ulkopolitiikan johtajana, ja hänen pitäisi kyllä EU-kokouksiinkin päästä”, Heinäluoma pohtii mutta vastaa lopulta, ettei nyt mieti ollenkaan, olisiko vielä joskus itse kyseiseen virkaan hakeutumassa.tehtävälistalla on nyt matkustaminen ensi viikolla Brysseliin, josta pitäisi etsiä kakkosasunto. Myös parlamentin ryhmät ovat jo järjestäytymässä, mikä ei olekaan nyt ihan yksinkertainen prosessi, kun tilanne on tasaisempi kuin ennen.”Toivon, että sosiaalidemokraattinen S&D, keskustaoikeistolainen EPP ja liberaalien Alde löytävät toisensa. Jos vahvistuksena olisivat vielä vihreät, siinä olisi jo 500 paikan enemmistö tehdä pitkäjännitteistä lainsäädäntötyötä”, Heinäluoma kaavailee.”Sääntöuskovaiseksi” ja pragmaattiseksi tunnustautuva Heinäluoma vastustaa EU:n liittovaltiota ja myös yhteistä armeijaa, mutta etenkin puolustusyhteistyötä tulisi yhä syventää.Itselleen sopivinta valiokuntaa Heinäluoma ei vielä ole valinnut, mutta ylipäänsä talouteen ja erityisesti kuluttajansuojaan sekä työntekijöiden oikeuksiin hän aikoo keskittää tarmonsa.mielin valtiovarainministerinä itsekin ollut Heinäluoma on seurannut uuden hallitusohjelman valmistelua, jossa pysyviin menolisäyksiin on luvassa 1,2 miljardia euroa? Investointeihin on määrä laittaa vielä suurempia summia myymällä valtion omaisuutta.”Ei se 1,2 miljardia euroa ole mikään järisyttävä summa, vaan melko maltillinen luku”, Heinäluoma arvioi ja muistuttaa, että reaalisesti jopa enemmän pysyviin menoihin päätti sijoittaa Matti Vanhasen https://www.hs.fi/haku/?query=matti+vanhasen ensimmäinen hallitus vuonna 2003.”Suhteellistaminen jää usein tekemättä”, Heinäluoma moittii tuhlailusta arvostelevia. Hän muistuttaa myös, että eduskuntavaalit osoittivat kansalaisten haluavan muutosta edellisen hallituksen menoleikkauksille.Tosin valtionyhtiöiden osakkeiden myyntiin Heinäluoma suhtautuu varauksella: ”Täytyy huolella miettiä, mistä tulee suurempi tuotto. Osinkotulot valtionyhtiöistä ovat edelleen huomattavat, ja omaisuutta voi myydä voi vain kerran.”

1 Kuka lobbasi sinua viimeksi?

”Euroopan vammaisfoorumin suomalaisedustaja Sari Hirvonen https://www.hs.fi/haku/?query=sari+hirvonen . Aiheena oli, miten edistää yli 80 miljoonan vammaisen esteettömyyttä ja saavutettavuutta Euroopassa.”

2 Ketä EU-poliitikkoa arvostat ja miksi?

”Entinen EU-komission puheenjohtaja Jacques Delors https://www.hs.fi/haku/?query=jacques+delors on ollut minulle erinomaisen tärkeä, koska hänellä oli vahva visio EU:sta. Hän näki jo 1990-luvulla, että unioni vaatii myös ihmisten mukanaoloa, eli ei riitä, että se on valtioiden projekti.”

3 Mikä tekee sinut iloiseksi?

”Hyvä huumori ja kiva leikinlasku. Kun olin Mauri Pekkarisen https://www.hs.fi/haku/?query=mauri+pekkarisen (kesk) kanssa Suomea kiertämässä ennen eurovaaleja, ei hiljaisia hetkiä juuri ollut.”

4 Minkä kirjan luit viimeksi?

”Luin uudestaan Juha Nummisen https://www.hs.fi/haku/?query=juha+nummisen kirjan Julkisuuden kipeys. Suosittelen sitä kaikille, jotka joutuvat julkisuuden kanssa tekemisiin. Kirja kertoo julkisuuden lait, että kuinka se ensin nostaa ja sitten hylkää. Sanoma on täysin pätevä yhä.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”Lauantaina nautin ilosta ja ylioppilasjuhlista. Sunnuntaina avataan veneilykausi, jos ilmat vain suovat.”