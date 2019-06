Politiikka

Sdp:n Antti Lindtman ilmoitti yllättäen jättäytyvänsä hallituksen ulkopuolelle

Sdp:n tulevien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ministerispekulaatioissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös vihreät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituksen

Hallitusneuvotteluihin

Uusi hallitus