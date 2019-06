Politiikka

Business Finland kannustaa yrityksiä hakemaan kasvavaa tutkimus­rahoitusta: ”Nyt on näytön paikka”

Business Finland (BF) eli entinen Tekes on jo virittämässä yrityksille kampanjaa, jossa se kehottaa niitä hakemaan tutkimus- ja innovaatiorahaa, sillä pian sitä on myös saatavilla.Torstaina varmistui, että kertaluonteisten investointien potista BF on saamassa kolmena vuotena yhteensä 150 miljoonaa euroa, kuten HS oli ennakoinut.”Nyt on yrityksillä näytön paikka panna pystyyn miljoonaluokan hankkeita”, sanoo BF:n pääjohtaja Pekka Soini https://www.hs.fi/haku/?query=pekka+soini Yrityksiä on jo ehditty syyllistääkin siitä, että ne siirtävät tutkimustaan ulkomaille. Osasyynä on pidetty valtiota, joka on vähentänyt ”vipurahaa”.odotti jännityksellä uuden hallituksen ohjelman julkistusta ja sitä, saadaanko Suomen julkinen innovaatiorahoitus massiivisten leikkausten jälkeen takaisin kasvu-uralle.Kahden edellisen hallituskauden aikana avustusmuotoisesta innovaatiorahoituksesta yrityksille on karsittu 200 miljoonaa euroa, joten kurottavaa riittää, Soini sanoo.Soini ilahtui heti hallitusohjelman johdannosta, jonka mukaan sekä julkinen että yksityinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (tki) käännetään kasvuun.on myös pitkän aikavälin suunnitelma, jonka avulla päästään uskottavalle uralle kohti tavoitetta nostaa tki-rahoituksen suhde kansantuotteeseen neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Yritysten osuus siitä on kaksi kolmasosaa.Nyt tuo bkt-suhde on alle kolme prosenttia, ja Suomi on jäänyt verrokkimaista tuntuvasti jälkeen. Osuuden nostamista vaati poikkeuksellisen suuri joukko järjestöjä Akavasta Elinkeinoelämän keskusliittoon ennen vaaleja. Myös uudet hallituspuolueet ovat sitoutuneet tavoitteeseen.Hallitusohjelmassa Soinin vakuutti myös se, että sana innovaatio mainitaan tekstissä yli 20 kertaa. Erillinen kansainvälisen kasvun ohjelmakin on hänen mukaansa plussaa; onhan BF etenkin globaalin kasvun kiihdyttämö. Pikku puroja voi tulla myös ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvistä hankkeista.Tutkimusta ja Business Finlandia koskevia kirjauksia löytyykin ”ilmiömäisen” ohjelman monista kohdista, mutta etenkin otsikoiden ”Elinvoimainen Suomi” sekä ”Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi” alta.

Mutta mitä kertovat numerot: paljonko rahaa on tulossa ja milloin?

”Pääasia on, että rahaa innovaatioihin tulee.”

