Tuoreen ministerin Krista Mikkosen lausunnoista roihahti hallituksessa riita: Metsien kohtalo jakaa edelleen keskustaa ja vihreitä

Politiikka

Tuoreen ministerin Krista Mikkosen lausunnoista roihahti hallituksessa riita: Metsien kohtalo jakaa edelleen k

Keskustalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luonnonvarakeskuksen

Hallitusohjelman

Oikaisu 6.6. 19.30: Krista Mikkosen nimi oli kirjoitettu kuvatekstissä virheellisesti muotoon Krista Mikkola.