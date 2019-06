Politiikka

Työmarkkinajärjestöt sopuun: Leskeneläkkeitä heikennetään ja eläkeputkea lyhennetään

Työmarkkinajärjestöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestöjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leskeneläke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työmarkkinajärjestöt

Leskeneläkkeisiin