Seuraavana puhuvat eduskuntaryhmät

Rinne on nyt esitellyt hallitusohjelmansa.

Seuraavaksi vuorossa ovat eduskuntaryhmien puheenvuorot suuruusjärjestyksessä. Ensimmäisenä puhuu Sdp:n ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindtman aloittaa korostamalla samaa asiaa, joka korostui Rinteen puheessa: Suomi on äänestänyt muutoksen puolesta. Ensimmäinen varsinainen teema Lindtmanin puheessa on vanhuksista huolehtiminen. Hän luottelee toimia, joilla hallitus aikoo vanhuksiin panostaa. Yksi niistä on kiistelty hoitajamitoituksen muutos.