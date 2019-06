Politiikka

Eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen toinen munuainen poistettiin kasvainten vuoksi

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/matti.vanhanen.5/posts/2206756572778321

Huhtikuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy