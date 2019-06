Halla-aho: Tässä ei käydä hyvien ja pimeiden voimien kamppailua

Anna-Liina Kauhasen mukaan Suomen pitäisi pitää Saksaan tiiviimpää yhteyttä. "Toivoisin, että Antti olisi pian Berliinissä tapaamassa Merkeliä", Kauhanen sanoi.

"Suunnitteilla on", Rinne vastasi. Hän halusi tässä kohtaa kääntää keskustelua Afrikkaan. Hän toivoo yhteiseurooppalaisia toimenpiteitä. "Meidän etu on, että autamme Afrikkaa nyt kehittymään", Rinne sanoi. Hän on puhunut Afrikka-suhteiden merkityksestä monet kerrat aikaisemminkin.

Halla-aho viittasi puheenvuorossaan jälleen siihen, ettei demokraattisesti valittuja päättäjiä saa demonisoida.

"Yksi ongelma tässä keskustelussa tai analyysissä on ollut se, että meillä on vallinnut niin pitkään tietyn liberaalin ajattelun hegemonia", Halla-ano sanoi. Hänen mukaansa suhtautuminen esimerkiksi populistisiin liikkeisiin on ollut se, että ne ovat poikkeumia tavallisessa kehityksessä ja menevät pois tietyn ajan kuluessa. Mitä näemme Euroopassa ja maailmalla voi merkitä hyvinkin pitkäaikaista muutosta, hän sanoi. " Se on skenaario, johon kannattaisi henkisesti valmistautua paremmin kuin on nyt tehty."

"Pitäisi muistaa se, ettei tässä käydä hyvien voimien ja pimeyden voimien kamppailua", Halla-aho summasi. Hän myös totesi, että ihmisillä on kilpailevia käsityksiä siitä, minkälainen on hyvä yhteiskunta ja turvallisuus.

Tähän Rinne totesi näin: "Minusta ratkaisu ei ole se, mitä Jussin porukka esittää, että rajat kiinni."