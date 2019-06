Politiikka

SAK julkisti omat työllisyystoimensa – työttömäksi joutuneille heti ”omavalmentaja”

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SAK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoelämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SAK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muina

Keskiviikkoillan