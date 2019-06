Pitääkö Isis-leirin suomalaisia auttaa? Oikeustieteilijöiden mukaan vastaus on täysin selvä, terrorismitutkija varoittaa riskeistä

Politiikka

Pitääkö Isis-leirin suomalaisia auttaa? Oikeustieteilijöiden mukaan vastaus on täysin selvä, terrorismitutkija

Suomen

Edellinen

Oikeustieteilijä Martti Koskenniemi: Suomella on velvollisuus auttaa

Perustuslain

Terrorismitutkija Juha Saarinen: On ajateltava myös turvallisuuspolitiikkaa

Realistisia

Kurdihallinto

Terrorismitutkija Leena Malkki: Turvallisuus ei aja oikeusvaltioperiaatteen yli

Lastensuojelun keskusliiton Pentti Arajärvi: Lapsen etu on tärkein

Lastensuojeluviranomaisten