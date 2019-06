Politiikka

HS seurasi Antti Rinteen ensimmäistä huippukokousta kulissien takana

Bryssel

Jäsenvaltioiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinne pysähtyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

liput on aseteltu perinteen mukaisesti Eurooppa-neuvoston päärakennuksen sisäpihalle juhlavaan riviin. On torstai, ja Brysselissä on alkamassa EU:n huippukokous. Sen asialista on pitkä: ilmastonmuutoksen torjunta, EU:n eri instituutioiden johtajanimitykset ja budjetti.Pääministeri Antti Rinne https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) astelee punaista mattoa pitkin suomalaisten ja kansainvälisten toimittajien eteen.Tämä on ensimmäinen kerta, kun Rinne edustaa pääministerinä Suomea EU:n huippukokouksessa. Pian hänen painoarvonsa kasvaa ainakin muodollisesti, koska Suomi aloittaa unionin puheenjohtajamaana heinäkuun alussa.toimittajien eteen – ja rikkoo yhden perinteisen tavan.Hän vastaa ensiksi englanniksi ulkomaisille toimittajille ja vasta sen jälkeen suomalaisille. Edellinen pääministeri vastasi yleensä aina ensiksi kotimaan viestimille.”Ilmastonmuutos on ensimmäinen sana hallitusohjelmassamme. Se kertoo, kuinka paljon asia Suomelle merkitsee”, Rinne sanoi.Sisäpihalta Rinne nousee rakennuksen neljänteen kerrokseen, jossa ovat Suomen valtuuskunnan tilat.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS on päässyt poikkeuksellisesti mukaan tiloihin, jonne ei yleensä koskaan päästetä ulkopuolisia. Poikkeuksellinen lupa on saatu todennäköisesti juuri siksi, että Suomi aloittaa pian EU:n puheenjohtajavaltiona.Seinillä on perinteisiä valokuvavedoksia Lapista, revontulista ja auringonlaskun värjäämästä järvimaisemasta. Turvamies tarkastaa katsellaan tiloja, vaikka olemme korkeimman turvaluokituksen tiloissa.Pääministeri astelee neuvotteluhuoneeseen, jossa virkamiehet kertovat hänelle huippukokouksen keskeisistä asioista. Ensimmäisen puheenvuoron pitää EU-suurlähettiläs Marja Rislakki https://www.hs.fi/haku/?query=marja+rislakki . Sen jälkeen ovet suljetaan ja ulkopuolisia pyydetään poistumaan neuvotteluhuoneesta.

Varsinainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neuvotteluhuoneen ulkopuolella liittokansleri Angela Merkel https://www.hs.fi/haku/?query=angela+merkel pyyhältää ohi huomattavasti suuremman seurueen kanssa Saksan valtuuskunnan tiloihin. Ne ovat Suomen tilojen vieressä.huippukokous alkaa kello 15 päärakennuksen kymmenennessä kerroksessa. Pääministeri Rinne saa paljon huomiota. Hän istuu valtavan pyöreän pöydän ääressä Kroatian pääministerin Andrej Plenkovićin https://www.hs.fi/haku/?query=andrej+plenkovicin ja EU:n turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin https://www.hs.fi/haku/?query=federica+mogherinin välissä.

Kokous pitkittyy, koska etenkin vuoden 2050 ilmastotavoitteista on erimielisyyttä.Kello 19.15 alkavaksi suunniteltu työillallinen alkaa kaksi tuntia myöhässä. Se venyy, ja yksi asia tulee selväksi: myöskään keskeisistä nimityksistä ei saada yksimielisyyttä.Rinteen työpäivä päättyyy perjantain puolella kello 2.

Alkuvuonna

Terveys on tärkeää

”Onhan tämä vähän outo tilanne, kun kaksi isointa ryhmää [keskustaoikeiston EPP ja Euroopan sosiaalidemokraatit] eivät olekaan niin vahvoja, että pystyisivät löytämään keskenään sovun”, Rinne sanoo suomalaisille toimittajille kello kahden jälkeen järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.Rinne kävi lähellä kuolemaa https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006148187.html . Hän sairastui vuodenvaihteessa yhtä aikaa keuhkokuumeeseen ja sydäntulehdukseen. Vielä helmikuussa hän pystyi kävelemään vain 150 metriä.Miten pääministeri jatkaa EU:lle tyypillisiä sietämättömän pitkiä kokouksia?”Hyvin, kiitos. Kaikki on kunnossa. Olen käynyt lääkärintarkastuksessa, jossa lääkäri sanoi, ettei kyse ole aivan ihmeparanemisesta, mutta toisaalta hän kertoi, ettei ole ole nähnyt 40 vuoden uransa aikana kertaakaan tällaista paranemista”, Rinne sanoo., mutta niin on myös ilmastomuutoksen torjuminen.

Huippukokouksen

Kokouslähteiden mukaan pääministeri Rinne piti useita puheenvuoroja ilmastotavoitteisiin sitoutumisen puolesta. Ne kuitenkin pyyhittiin pois ennalta valmistellusta kokouksen loppulausumista.Suomen hallitus kannattaa voimakkaasti tavoitetta, jonka mukaan EU:n pitäisi olla hiilineutraali vuonna 2050.Tavoitteiden kariutumisesta huolimatta pääministeri on tyytyväinen.”Uskon, että ilmastoasiat etenevät, vaikka lausuma jäi puolivillaiseksi. Muutamaa maata lukuun ottamatta olemme sitä mieltä, että tiukempi vuoden 2050 tavoite pitää asettaa. Uskon, että syksyllä tämä asetelma saadaan korjattua.”Tavoitteena on, että vuonna 2050 tuotettujen hiilidioksidipäästöjen ja esimerkiksi maaperään sidottujen hiilidioksidipäästöjen suhde on nolla. Vuoden 2050 ilmastotavoitetta vastustavat Puola, Tšekki, Viro ja Unkari.Rinne ei halua kertoa, minkä maiden kanssa hän on vuoden 2050 tavoitteista keskustellut. Sen sijaan hän pitää keskusteluja tavoitteita vastustavien valtioiden kannalta rohkaisevina.”Keskusteluni hyvin pienen vähemmistön kanssa oli rohkaisevaa, koska ne aikovat muutaman kuukauden kuluessa selvittää itselleen, mitä nämä vuoden 2050 tavoitteet tarkoittavat.”Pääministeri korostaa myös, että valtaosa jäsenvaltioista on Suomen kanssa samaa mieltä vuoden 2050 tavoitteisiin sitoutumisesta.”Eri maiden kannat punnitaan tosiasiassa vasta sitten, kun aletaan tehdä konkreettisia päätöksiä. Silloin myös tiedetään, missä määrin eri maat ovat tavoitteisiin sitoutuneet. Minun lisäksi monet pitivät puheenvuoroja, joissa korostettiin, että ilmastotavoitteet on toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.”toinen päivä eli perjantai alkaa aavistuksen leppoisammin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk https://www.hs.fi/haku/?query=donald+tusk on perunut kaikki tapaamisensa, joista yhden piti olla kello 9 pääministeri Rinteen kanssa.

Hallitustunnusteluissa

Perjantaina esityslistalla olevalle euroalueen kehittämiselle kävi samoin kuin nimitysasialle: Siitä ei saada aikaan oikeastaan muuta päätöstä kuin pohtimisen jatkaminen.Kokouksen viimeinen päivä päättyy puoli tuntia etuajassa.”Kokouksen vaikein hetki oli todeta se, että nimitysasioissa ei päästä eteenpäin”, Rinne sanoo perjantaina kokouksen päätyttyä.Nimityksiin palataan kesäkuun viimeisenä päivänä järjestettävässä ylimääräisessä huippukokouksessa. Keskeisiä niistä ovat Euroopan komission puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, EU:n ulkopoliittisen edustajan, Euroopan parlamentin puhemiehen ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan valinnat.Rinne piti vahvasti esillä puolueiden yhteistä arvoperustaa. Samaa ajatusta hän piti huippukokouksessa yllä keskustellessaan Unkarin pääministerin Victor Orbánin https://www.hs.fi/haku/?query=victor+orbanin ja Puolan pääministerin Mateusz Morowieckin https://www.hs.fi/haku/?query=mateusz+morowieckin kanssa.”Kysyin heiltä, miten he näkevät maidensa tilanteen oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja sananvapauden näkökulmasta. Heillä on aika poikkeava käsitys verrattuna siihen, mikä on minun käsitykseni oikeusvaltioperiaatteesta.”

Rinne ei halua vastata suoraan siihen, onko EU:n yhteinen arvoperusta horjumassa. Hän kertoo tavanneensa perjantaiaamuna erään komissaarin, joka oli myös keskustellut Orbánin ja Morowieckin kassa.”Komissaarilta oli kysytty, mitä yhteiset arvot oikeastaan tarkoittavat. Komissaari oli luetellut peruskirjassa mainittuja arvoja, jotka olivat olleet Puolan ja Unkarin mielestä hyväksyttäviä ja he noudattavat niitä. Kyseessä on poliittisen tarkoituksenmukaisuuden synnyttämä tilanne, jossa tahallaan ei haluta ymmärtää, mitä demokratia ja oikeusvaltioperiaate tarkoittavat.”