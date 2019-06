Supo: myös Isis-lapset voivat olla turvallisuusuhka Suomelle, aikuisten päätyminen ”jihadistiseen alamaailmaan” ensisijainen huoli

Politiikka

Supo: myös Isis-lapset voivat olla turvallisuusuhka Suomelle, aikuisten päätyminen ”jihadistiseen alamaailmaa

Suojelupoliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suojelupoliisin

Isis-vaimot

Tällä hetkellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy