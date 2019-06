Politiikka

”Ihmettelen Suomen hitautta, kun siellä on vain muutama kymmenen ihmistä” – järjestöjen mukaan kansain­välinen

Ainoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Al-Holin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansalaisjärjestöt

”Ihmettelen Suomen hitautta, kun siellä on vain muutama kymmenen ihmistä.”

Pelastakaa lapset ry:n

Suojelupoliisi