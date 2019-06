Politiikka

Rinteen hallitus joutui ensimmäiseen todelliseen testiinsä, jossa mitataan sen toimintakyky – Ongelma ei vain

Syyrian ja Irakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Al-Holin asutuskeskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun mikään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päättämättömyyden hinta kasvaa.

Vaikka ongelma

Syyrian kysymys

Vastauksia on