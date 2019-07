Politiikka

Rkp:n vaatimus toteutuu: Vaasan sairaalaan laaja päivystys vuodenvaihteessa

keskussairaalasta on tulossa vuodenvaihteessa laajan päivystyksen sairaala.Hallitus lähetti muutokseen liittyvän lakiesityksen lausunnoille keskiviikkona, ja eduskuntaan laki päätyy syksyllä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa.päivystys on erityisesti alueellisesti kuohuttanut kysymys, jonka ytimessä on ruotsinkielisen palvelun saatavuus Pohjanmaan seudulla. Nykyinen hallituspuolue Rkp on pitänyt Vaasan päivystystä tärkeänä ruotsinkielisten palvelujen turvaamisen takia.Kiista sai alkunsa, kun erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista päivystystä päätettiin edellisellä hallituskaudella keskittää 12:een sairaalaan. Muissa keskussairaaloissa olisi säilynyt suppeampi päivystys, johon kuuluvat perusterveydenhuolto ja joitakin erikoissairaanhoidon aloja.Pohjanmaalla tällainen laajan päivystyksen sairaala päätettiin sijoittaa Seinäjoelle. Sairaalalle tuli myös velvoite järjestää palveluja myös ruotsiksi. Rkp:n mielestä laaja päivystys on pitänyt olla molemmissa sairaaloissa ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseksi.lähtiessään Rkp piti Vaasan keskussairaalan laajaa päivystystä ”välttämättömänä”. Nyt puolueen toive laajan päivystyksen sairaalasta on siis toteutumassa.Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Vaasan keskussairaalassa on jo nyt monen erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys. Sairaalasta kuitenkin puuttuu laajan päivystyksen sairaaloihin verrattuna neurologian ympärivuorokautinen päivystys.Päivystyksen laajentaminen maksaa ministeriön mukaan miljoona euroa, joka jaetaan valtionosuutena kunnille.