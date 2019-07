Politiikka

Ylen gallup: Perussuomalaiset yhä selvä ykkönen, hallituspuolueet Sdp ja keskusta menettivät kannatustaan

Oppositiopuolue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeripuolue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylen