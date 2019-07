Politiikka

Hallituspuolueet käyvät imago­taistelua aivan kuin vaalit olisivat yhä käynnissä: keskusta kärsii ja haukkuu s

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustassa on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylen kyselyn

Keskustan tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskusta otti

Keskusta

Tähän lauseeseen

Keskustan imagon

Keskustan

Hallituspuolueissa