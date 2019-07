Politiikka

Keskustan Kalmari arvostelee Ohisalon näkemyksiä tuotanto­eläimistä ja toivoo vihreiltä silmien avaamista ”maa

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalmaria

https://www.instagram.com/p/Bzhb_AFBStJ/?igshid=plmxr6qbxou0

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

taistelua aivan kuin vaalit olisivat yhä käynnissä: keskusta kärsii ja haukkuu siksi vihreitä

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006164937.html

Vihreiden