Maailman miljonääreillä oli ankea vuosi, rahoista suli kolme prosenttia

rikkaimmilla ihmisillä oli viime vuonna vastoinkäymisiä, ilmenee konsulttiyhtiö Cap Geminin selvityksestä.Seitsemän kasvuvuoden jälkeen viime vuosi toi keskimäärin kolmen prosentin takapakin sijoitusten arvoon. Rahassa se on noin kaksi biljoonaa dollaria, tai noin 1800 miljardia euroa. Rikkaiden henkilöiden määrä laski samalla 0,3 prosenttia.Taustalla on maailman talouskasvun hidastuminen ja arvopaperipörssien lasku.Raportin mukaan viime vuosi kuritti erityisesti yli 30 miljoonan dollarin varallisuuden omistajia, joita on miljonääreistä noin prosentti. Tämän kynnyksen ylittävien rikkaiden lukumäärä laski kuusi prosenttia. Heidän menetyksensä muodostivat kolme neljännestä varallisuuden hupenemisesta.Aasian ja Euroopan rikkaiden varallisuus hupeni eniten. Kiinan raharikkaiden köyhtyminen edusti yli neljännestä koko varallisuuden vähenemisestä. Euroopan osuus jäi hiukan alle neljännekseen.Lähi-itä oli puolestaan alue, jossa rikkaiden lukumäärä että varallisuus kasvoivat eniten. Pohjois-Amerikassa rikkaiden määrä ja varallisuus ylsivät pieneen nousuun.alamäki sai raharikkaat muuttamaan varallisuuttaan käteiseksi ja etsimään vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Osakkeiden osuus rikkaiden vauraudesta laski viidellä prosenttiyksiköllä 26 prosenttiin.Cap Geminin vuosiraportti perustuu rikkaille henkilöille ja heidän varainhoitajilleen suunnattuun kyselytutkimukseen. Rikkaiksi määritellään henkilöt, joilla on sijoituksia yli miljoonan dollarin edestä. Summaan ei lasketa oman asunnon arvoa.Ultrarikkaisiin laskettavia yli 30 miljoonan dollarin omistajia oli raportin mukaan noin 168000 koko maailmassa.Miljonäärien keskiluokkaan lasketaan noin 1,6 miljoonaa, joilla on varallisuutta 5–30 miljoonaa dollaria. "Tavismiljonäärejä", joiden varallisuus on yli miljoonan mutta alle viiden miljoonan dollarin, on maailmassa reilut 16 miljoonaa.Eniten miljonäärejä asuu Yhdysvalloissa, jossa heitä oli viime vuonna noin 5,3 miljoonaa. Seuraavaksi eniten heitä on Japanissa, Saksassa ja Kiinassa.