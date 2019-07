Politiikka

Vaalitutkimus: Miehet äänestivät entistä harvemmin miesehdokkaita kevään eduskuntavaaleissa

Suomalaiset

Kevään

Puoluetta

Raportin

Suomalaiset äänestävät yhä useammin naisehdokasta, ovat yhä kiinnostuneempia politiikasta ja kokevat puolueen ehdokasta tärkeämpänä äänestyspäätöstä tehdessään, selviää Suomen kansallisen vaalitutkimuskonsortion (FNES) ja Oikeusministeriön Suomalainen äänestäjä 2003–2019 -raportista.Poliittinen kiinnostus on raportin mukaan ollut nousussa 2000-luvulla. Kevään eduskuntavaalien yhteydessä 74 prosenttia kaikista vastaajista kertoi olevansa kiinnostunut politiikasta, kun vuonna 2003 lukema oli 53 prosenttia.Myös poliittisen keskustelun määrä on noussut 2000-luvulla, raportissa todetaan. Politiikasta kertoi kevään vaalien yhteydessä keskustelleensa päivittäin tai usein yhteensä 40 prosenttia kaikista suomalaisista, kun lukema vuonna 2003 oli 22 prosenttia.Kevään eduskuntavaaleissa ennätysmäärä sekä miehistä että naisista äänesti naisehdokasta.Raportissa 63 prosenttia naisista kertoi äänestäneensä saman sukupuolen ehdokasta. Miehistä oman sukupuolensa ehdokasta äänesti 60 prosenttia.Osuudet ovat nyt ensi kertaa tasoissa.Esimerkiksi neljä vuotta aiemmin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 73 prosenttia miehistä kertoi äänestäneensä miesehdokasta. Tuolloin 52 prosenttia naisista äänesti naisehdokasta.Miesehdokasta äänestäneiden miesten osuus on pysytellyt 1990-luvulta lähtien noin 70 prosentissa, mutta nyt osuus laski. Vastaavasti naisehdokasta äänestäneiden naisten osuus nousi.Puoluetta ehdokasta tärkeämpänä pitää 56 prosenttia suomalaisista, päinvastoin taas asian arvottaa 37 prosenttia. Ero on kasvanut, sillä lukemat olivat vuoden 2003 vaaleissa 49 prosenttia kertoi puolueen olevan tärkeämpi ja 47 prosenttia taas ehdokkaan.Jokaisten eduskuntavaalien yhteydessä tehtävässä raportissa tarkastellaan vaalituloksia, yhteiskuntaa ja demokratiaa, vaalikäyttäytymistä, puolueiden ehdokkaita ja puheenjohtajia sekä äänestäjien ideologista sijoittautumista.Tampereen ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin valtiotieteilijöistä koostuva vaalitutkimuskonsortio on toteuttanut eduskuntavaalitutkimuksia vuodesta 2003 alkaen. Oikeusministeriö on rahoittanut aineistonkeruun vuodesta 2011 lähtien.Raportin kevään eduskuntavaaleja koskeva tieto on alustavaa tietoa. Pääraportti vuoden 2019 vaaleista julkaistaan vuonna 2020.Eduskuntavaalien jälkeen muutaman viikon kuluessa toteutettuun haastattelututkimukseen on vastannut vuodesta riippuen noin 1 200–1 600 vastaajaa.