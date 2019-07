”Lihavuuden ehkäisy on pikemminkin poliitikkojen kuin lääkäreiden työtä”, sanoi ylilääkäri – Ministeri Lintilän mukaan sokerivero on erittäin vaikea toteuttaa ”Olen ollut eduskunnan verojaostossa 16 vuotta, ja koko se aika siitä on puhuttu”, valtiovarainministeri Mika Lintilä kommentoi sokeriveroa.