Mitä jos englannin kielestä tehtäisiin Suomen virallinen kieli?

”Tulisi konsultti, joka sanoo, että tämä monikielisyys maksaa liikaa.”

Mitä jos Venäjä ryhtyisi uhkaamaan Viroa toden teolla?

”Jos Viroon tai Baltiaan hyökätään, Suomi ei voi sanoa, että nyt istutaan sillä kuuluisalla aidalla.”

Mitä jos evankelis-luterilainen kirkko lakkaisi olemasta Suomen suurin uskontokunta?

”Niin kuin tiikeri ei pääse juovistaan, niin ei myöskään suomalaisuus pääse luterilaisuudesta.”

Mitä jos kahdeksanvuotias Julius saisi äänestää?

”Jos Juliuksella olisi äänioikeus, yksi kysymys on, kuka sen äänen käyttäisi.”

Mitä jos luovuttaisiin kokonaan aluepolitiikasta?

”Aluepolitiikka on erikoinen politiikan lohko, sillä siihen latautuu enemmän tunteita ja sanattomia toiveita kuin faktoja.”

Mitä jos Afrikkaa koskevat ennusteet toteutuvat?

”Afrikkaa ei voi ohittaa. On hyvä, että Suomessakin vihdoin puhutaan Afrikasta.”

Mitä jos valtio myisi kaikki talousmetsänsä?

”Jos valtio myisi metsänsä, Pohjois-Suomeen tuskin rakennettaisiin uusia sellutehtaita.”

Mitä jos Suomi-iskelmä olisikin duurissa?

”Luulen, että olisimme siinä tapauksessa kansakuntana aika erilaisia.”