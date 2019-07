Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kommentoi Jean-Claude Junckerin päätöstä rajoittaa työtehtäviä: ”Sitoo käsiä hyvin vähän”

Politiikka

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kommentoi Jean-Claude Junckerin päätöstä rajoittaa työtehtäviä: ”Si

Bryssel

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kataisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katainen

Sitrasta