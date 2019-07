Suomen hyvä maine voi parantaa Olli Rehnin mahdollisuuksia IMF:n puheenjohtajakisassa, sanoo EK:n ekonomisti

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945 taloustieteilijä John Maynard Keynesin https://www.hs.fi/haku/?query=john+maynard+keynesin aloitteesta.IMF on lyhenne englannin kielen sanoista International Monetary Fund.Se on valtioiden välinen rahoitus- ja rahapoliittinen yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kansallisten ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vakautta.IMF valvoo myös jäsenvaltioidensa talouspolitiikkaa ja esimerkiksi hintavakautta.