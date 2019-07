Politiikka

Lähes puolet suomalaisista vastustaa ruuhkamaksuja, keskustalaisista suurin osa kannattaa

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aineistosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy