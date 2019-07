Politiikka

HS-analyysi: Kolme vanhaa valtapuoluetta koki ennen­näkemättömän romahduksen – Hallitsevatko perus­suomalaiset

Suomen

Perussuomalaiset

Vanhojen puolueiden ongelmat ja uusien puolueiden nousu ovat yleiseurooppalaisia ilmiöitä.

Tuoreet puolueet virkistävät kansanvallan toteutumista.

Yksi

Politiikka voi polarisoitua epäterveellä tavalla.

Toinen

Myös tulevissa eduskuntavaaleissa lienee selvää se, että vihreät ja perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen.

Helpompaa