Uusi Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen lupaa tarkkaa taloudenpitoa: ”Joka veroeurolle haetaan vastinetta

Viisi kysymystä Timo Kiviselle

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen https://www.hs.fi/haku/?query=timo+kivinen , 59, vaikuttaa työhuoneessaan aavistuksen väsyneeltä.On torstai, ja Kivisen en­simmäinen päivä komentajana on pitkällä iltapäivässä. Takana on parin päivän minuutti­aikataulutettu vahdinvaihto­seremonia, ensimmäinen mediatilaisuus ja sitä seurannut haastattelujen vuo.Komentajan huoneen seinillä on tyhjää. Edeltäjä Jarmo Lindberg https://www.hs.fi/haku/?query=jarmo+lindberg on vienyt metsästysmuistonsa pois, eikä mitään uutta ole vielä ehditty ripustaa tilalle.Kivistä kuvaillaan toisille hyvin tilaa jättäväksi ihmiseksi, jolla ei ole tarvetta tuoda it­seään esiin tai päteä.”Hänellä ei ole voimakkaita mielipiteitä. Hän tarkkailee ja on rauhallinen, mutta se ei tarkoita, että hänellä ei olisi paljon mielipiteitä. Hän on maanläheinen kaveri, jonka kanssa voi jutella tavallisesta elämästä”, sanoo tuttava Kivisestä.edeltäjä, samalta kadettikurssilta Kivisen kanssa valmistunut Jarmo Lindberg, 60, oli mielipiteissään särmikkäämpi.Hän oli vielä marraskuussa kertonut ystävilleen harkitsevansa asettumista ehdolle toiselle komentajakaudelle, mutta tammikuussa hän yllättäen ilmoitti, ettei hae jatkoa toiselle kaudelle.Kivinen oli Pääesikunnan päälliköksi eli Puolustusvoimien kakkosmieheksi luonteva valinta, jos presidentti Sauli Niinistö https://www.hs.fi/haku/?query=sauli+niinisto oli syystä tai toisesta päätynyt siihen, ettei Lindberg jatka työssään toista kautta.Se, johtuiko Lindbergin kannanmuutos Karjalan lennoston Lemmenjoella järjestämän vapaaehtoisen kertausharjoituksen jälkiselvittelystä https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006093253.html vai muista seikoista, on yksin Niinistön ja asianosaisten tiedossa.Kivinen ei tietenkään kommentoi asiaa. ”Kysy kenraali Lindbergiltä”, hän kuittaa.kantaa näihin” -lause toistuu keskustelun aikana muutenkin useasti. Kivinen kertoo eri sanoin, että sotilaiden tehtävänä on valmistella asioita poliitikkojen päätettäväksi eikä lausua omia mieli­piteitään.Hän sanoo, että esimerkiksi keskustelu eri hävittäjätarjokkaiden sotilaallisesta suorituskyvystä on hankalaa prosessin tässä vaiheessa, kun tiedot ­eivät ole julkisia kaupallisistakaan syistä.”Kyllä ne sitten avautuvat, kun ollaan lähempänä loppuvaihetta”, Kivinen lupailee.Sen hän sentään sanoo, että Suomen puolustusvoimien yhteensopivuus läntisten asevoimien kanssa on tärkeää.Puolustusvoimien linjankaan Kivinen ei usko toimikaudellaan merkittävästi muuttuvan. Perusteluna on se, että hän on Pääesikunnan päällikkönä ollut mukana linjaamassa Puolustusvoimien kehitystä.”En näe muutosta suurena. Ne sotilaalliset kannat, joista toimikaudellani tehdään poliittisia päätöksiä, vaikuttavat vasta 2020-luvun lopulla”, hän muistuttaa.koulutuksen kehittämisestä Kivinen puhuu mielellään. Sitä on määrä uudistaa ”nykynuoria motivoivaksi ja heidän odotuksiaan vastaavaksi”.Kivinen mainitsee esimerkkinä simulaattorikäytön lisäämisen.”Simulaattorilla voidaan käydä esimerkiksi joukkojen harjoitus ensin läpi niin, että johtajakin on johtajan roolissa, ja vasta sitten lähdetään sinne todelliseen maastoon. Se edistää oppimista ja tuo kustannustehokkuutta. Panssarijoukkojen koulutuksessa se on jopa pieni ympäristötekokin.”Esimieskoulutuksessa aiotaan puolestaan panostaa siihen, että Lemmenjoen tapauksen kaltaiset öykkäröinnit saadaan kuriin.arvioi, että sodankäynti muuttuu seuraavien 15–20 vuoden kuluessa teknologian kehittyessä.”Sensorijärjestelmät ovat entistä tehokkaampia, aseiden kantamat kasvavat, ja tiettyjen laitteiden koko, paino ja energiankulutus pienenevät.”Samalla siviili- ja sotilas­laitteiden yhteiskäyttö lisääntyy, Kivinen ennustaa.”Tiettyjen laitteiden osalta niiden hintalaputkin pienenevät. Tietyt asiat tulevat pientenkin maiden helpommin saavutettavaksi.”Kun tietokoneiden ja teko­älyn käyttö lisääntyy, sodankäynti ja eri tilanteiden si­mulointi nopeutuvat. Tällöin nopean tilannekuvan saaminen muuttuu entistä tärkeämmäksi.”Se voi vaikuttaa lopulta rakenteisiinkin.”tiedotustilaisuudessa Kivinen nousi otsikoihin https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006191592.html sillä, että hän sanoi kansainvälisiä harjoituksia olevan ensi vuonna ehkä vähemmän kuin tänä vuonna.Kansainvälisen yhteistyön pitää Kivisen mukaan palvella kansallisen sotilaallisen suorituskyvyn kehittämistä, parantaa yhteistyötä läntisten asevoimien kanssa ja olla myös kustannustehokasta, Kivinen tähdensi.Ruotsin kanssa tapahtunut puolustusyhteistyön nopea syveneminen on ollut Kiviselle myönteinen yllätys.”Vuonna 2014 kukaan meistä ei uskonut, mitä kaikkea viiden vuoden aikana tapahtuu”, Kivinen sanoi tiedotustilaisuudessa.Nyt maat kehittävät yhteistä operatiivista suunnittelua niin, että sotilaallinen yhteistyö ottaisi huomioon molempien puolien intressit, ja keskustelua aiheesta on jo käynnissä.Tässäkään Kivinen ei ole ­halukas tarkentamaan, minkälaista sotilaallisen yhteistyön syventämistä hän itse suosisi.”Ainahan me tarvitsemme poliittisen mandaatin. Sotilaat tekevät analyysit ja vievät suositukset poliittiselle tasolle.”mitä tuore Puolustus­voimain komentaja lupaa Suomen kansalle?”Lupaan kansalle tehdä parhaani sen eteen, että Suomen puolustus järjestetään niin että Suomen kansalaisten turvallisuus on taattu tilanteessa kuin tilanteessa.”Talousasioissa Kivinen lupaa tarkkuutta.”Joka veroeurolle haetaan ­vastinetta. Varat käytetään niihin tarkoituksiin, mihin ne on myönnetty.”

1 Kuka sinua lobbasi viimeksi?

”Ei meitä sotilaita kyllä yleensä lobata. Viimeksi keskustelin Puolustusvoimien ulkopuolelta strategisen kumppanimme [Patrian tytäryhtiön] Millogin toimitusjohtajan Sami Pitkäsen https://www.hs.fi/haku/?query=sami+pitkasen kanssa.”

2 Ketä sotilasta arvostat?

”Minulla on ollut yllättävän paljon hirveän hyviä esimiehiä. Mutta aina kun kenraali Jaakko Valtasen https://www.hs.fi/haku/?query=jaakko+valtasen tapaa, hänellä on korkeasta iästään huolimatta äärimmäisen kokonaisvaltaista ja terävää ajattelua.”

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

”Tässä ollut sen verran hektistä, että en tänä vuonna ole lukenut. Se menee viime vuoden puolelle. Se oli Ilkka Remeksen https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+remeksen Perikato. Ovat rentouttavia kirjoja.”

4 Mistä ilahdut?

”Varmaan on montakin asiaa, mutta kun koko ikänsä harrastanut liikuntaa, rankan lenkin jälkeen saunassa olo on aika hyvä.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”Lähden lauantaina aamulla katsomaan äitiä Lappeenrantaan ja käyn Kalevan kisoissa. Äiti asuu kotitalossa. Ja sunnuntaina kotona pitäisi viimeistellä terassin laajennus.”