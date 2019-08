Politiikka

Suomalaisten luottamus EU:hun on kasvanut

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

luottamus Euroopan unionia kohtaan on kasvanut, selviää tuoreesta Eurobarometri-kyselystä.Kyselyn mukaan 58 prosenttia suomalaisista pitää EU:ta luotettavana. Suomen lisäksi luottamus unionia kohtaa on kasvanut 19 muussa jäsenmaassa. Suurinta luottamus on Liettuassa (72 %), Tanskassa (68%) ja Virossa (60%).Maanantaina julkaistun barometrin mukaan luottamus unionia kohtaa on suurimmillaan viiteen vuoteen. Barometrin mukaan kyselyyn vastanneet luottavat EU:hun enemmän kuin kansallisiin hallituksiin tai parlamenttiin.Suurin osa kyselyyn vastanneista (61 %) suhtautuu optimistisesti myös Euroopan unionin tulevaisuuteen. Optimistisimpia ovat irlantilaiset (85%) ja pessimistisimmin tulevaisuuteen suhtautuvat britit (47%).euron kannatus on kasvanut barometrin mukaan ennätyksellisen korkealle. Euroalueella yhteistä rahaa kannattaa 76 prosenttia vastaajista, ja koko EU:n alueella 62 prosenttia.Kaikkein jakautuneimmin EU:n jäsenmaiden kansalaiset suhtautuvat kansalliseen taloustilanteeseen. Vastaajista 49 prosenttia pitää taloustilannetta hyvänä ja 47 prosenttia huonona.Eniten myönteisiä vastauksia annettiin Luxemburgissa, jossa peräti 94 prosenttia piti maan taloudellista tilannetta hyvänä. Päinvastaisia vastauksia annettiin puolestaan Kreikassa, jossa taloudellista tilannetta piti hyvänä vain seitsemän prosenttia vastaajista.unionin suurimpana ongelmana pidetään yhä edelleen maahanmuuttoa. Kyselyn mukaan maahanmuuton mainitsi 34 prosenttia vastaajista. Määrä on kuitenkin laskenut. Viime syksynä julkaistun barometrin mukaan maahanmuuton mainitsi 40 prosenttia vastaajista.Maahanmuuton rinnalle toiseksi suurimmaksi ongelmaksi on noussut ilmastonmuutos. Vielä viime syksynä se oli kyselyssä sijalla viisi.Ilmastonmuutoksen jälkeen EU:n kansalaisia huolettaa eniten taloudellinen tilanne (18%) ja terrorismi (18%).Tuore Eurobarometri-kysely toteutettiin kevään EU-vaalien jälkeen kesä-heinäkuussa. Kysely tehtiin kaikissa 28 jäsenmaassa sekä viidessä EU:n jäsenehdokasmaassa. EU-maissa tehtiin kaiken kaikkiaan 27 464 henkilökohtaista haastattelua ajanjaksolla 7–25.6.