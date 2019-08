Politiikka

Opetusministeri lupaa rahaa ryhmäkokojen pienentämiseen – HS keräsi opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien h

Koulut

1: Opettajat uupuvat liian isojen ryhmäkokojen takia

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ):

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetusministeri:

2: Erityistä tukea tarvitsevat eivät saa oikeanlaista opetusta

Vanhempainliitto:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetusministeri:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Koulujen eriytyminen eriarvoistaa lapsia

Lapsiasiavaltuutettu:

Opetusministeri:

4. Lähiopetusta on liian vähän

Suomen ammattiin opiskelevien liitto (Sakki):

Opetusministeri:

5. Opiskelijat voivat entistä huonommin

Lukiolaisten liitto:

Opetusministeri: