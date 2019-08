Ylen kannatusmittaus: Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus kääntynyt nousuun, perussuomalaiset suosituin puolue

Politiikka

Ylen kannatusmittaus: Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus kääntynyt nousuun, perussuomalaiset suosituin

Ylen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituspuolueista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloustutkimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylen