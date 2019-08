Politiikka

HS-gallup: Sitovalla hoitaja­mitoituksella selkeä kannatus suomalaisten keskuudessa

Juuri nyt

Selkeä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asia nousee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

Kuluneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhushoivan

Puoluekannoittain

Ikäryhmistä