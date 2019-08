Politiikka

Näihin rikoksiin tuomarit itse syyllistyvät – HS:n selvitys osoitti heidät kansaa lainkuuliaisemmiksi

Keski-ikäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vakituisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsinais-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rattijuopumus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tuomaritkin

Eniten lainvoimaisia

Kaikkein

Oikeuksien jäsenten

Kun

Vaikka

Hovioikeuden

Hovioikeuksilla

Hovioikeuksien

Tausta: Tuomittu valejuristi eteni hallinto-oikeuden esittelijäksi

Helsingin Sanomat