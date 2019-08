Putin sai Helsingissä viestinsä läpi ilman vastalauseita, sanoo tutkija: ”Niinistö ei puuttunut näihin tulkintoihin lainkaan”

Politiikka

Putin sai Helsingissä viestinsä läpi ilman vastalauseita, sanoo tutkija: ”Niinistö ei puuttunut näihin tulkint

Venäjän

Presidentit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pynnöniemi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Poliisi on käyttänyt väkivaltaa.”

Pynnöniemen mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putin painotti Suomen ja Venäjän kahdenvälisten hyvien suhteiden laajuutta ja tärkeyttä.

Ulkopoliittisen