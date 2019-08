Sisäministeri Maria Ohisalo perää lisää poliiseja kenttätyöhön: ”Tavoitteena on, että päästäisiin jopa yli 7 500 poliisin”

Politiikka

Sisäministeri Maria Ohisalo perää lisää poliiseja kenttätyöhön: ”Tavoitteena on, että päästäisiin jopa yli 7 5

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohisalo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohisalon