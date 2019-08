Politiikka

Yli sadan miljoonan euron kiista korkea­koulurahoista jäi yhä ratkaisematta

Kiista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eri ministeriöiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtiovarainministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitusohjelmakaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perhevapaalle

Omassa