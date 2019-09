Politiikka

Kirja: Juha Sipilä päätti jo yli vuosi sitten erota, jos keskusta ei ole suurin puolue

Edellisen hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nämä tiedot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uimosen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipilälle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulos tai ulos

Uimosen kirjassa