Politiikka

Onko menestys itse ansaittua, laiskistaako Suomen sosiaaliturva? HS käy läpi huipputuloisten väitteitä

Mitä Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Rikkaimpien verotus on Suomessa hyvin kireää

Suuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On totta,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palkkaverotusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Jokainen on oman onnensa seppä

Kantolan

Tukholman

Toinen

3. Suomen antelias sosiaaliturva laiskistaa

Monet

Valtion