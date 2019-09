Politiikka

Veikkaukseen mylläys: tuhansista peliautomaateista luovutaan, hallitukseen uusia jäseniä

Valtion rahapeliyhtiö Veikkaus luopuu lähivuosina tuhansista rahapeliautomaateista ja vähentää rahapelien mainontaa merkittävästi. Lisäksi yhtiön hallitukseen nimitetään kolme uutta jäsentä.

Kallasvuo sanoi yhtiön hallituksen päättäneen, että vuoteen 2022 mennessä kaikki peliautomaatit on määrä saattaa pakollisen tunnistautumisen piiriin. Hajasijoitettujen peliautomaattien määrää on samalla määrä vähentää alustavien suunnitelmien mukaan 3 000:lla. Veikkauksella on Suomessa nykyisin noin 21 500 peliautomaattia.

Markkinointikulujaan Veikkaus aikoo Kallasvuon mukaan vähentää noin kolmasosalla verrattuna aiempien kolmen erillisen yhtiön yhteenlaskettuun markkinointikuluihin.

