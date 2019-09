Politiikka

Kevytautoja koskevaa lain­säädäntöä yritetään korjata, voimaan­tuloa lykätään vuodella

Kevytautoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU:n komissio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marin sanoi