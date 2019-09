Politiikka

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä ihmettelee, minne hallituksen lupaus rahoista katosi: Nyt uhkaavat l

”Irtisanomisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yliopistojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yliopistoväki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomessahan

Lukuvuoden

”Siitähän

Niemelän

Vaikka

”Kun

Viisi kysymystä