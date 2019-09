Politiikka

Komission salkkujakoa spekuloidaan nyt kiihkeästi: Urpilaiselle povataan painavintakin taloussalkkua

Helsinki/Bryssel

Spekulaatiot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy