Satoja vankeustuomioita ja sakkoja on jäänyt suorittamatta tietokatkosten vuoksi – Ministeri Henriksson: Äärimmäisen vakava asia

Politiikka

Satoja vankeustuomioita ja sakkoja on jäänyt suorittamatta tietokatkosten vuoksi – Ministeri Henriksson: Äärim

Enintään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poikkeuksellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeusministeri