Turun ja Tampereen tunnin junia edistetään hankeyhtiöillä – Ministeri Marin: Rakentamispäätöksiä ei tällä hallituskaudella

Politiikka

Turun ja Tampereen tunnin junia edistetään hankeyhtiöillä – Ministeri Marin: Rakentamispäätöksiä ei tällä hall

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitusohjelmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtiovarainministeriö