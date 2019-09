Politiikka

Postin tavoittelemilla palkoilla hädin tuskin elää, ja siksi Suomella on edessään suuri valinta

Kuinka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matalat palkat ovat ongelmallisia paitsi yksilöille myös koko yhteiskunnalle.

Palkan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matalat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin

Vaikka