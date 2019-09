Kansalaisaloite eläinten häkkikasvatuksen kiellosta EU:ssa keräsi 1,5 miljoonaa nimeä, etenemässä komission käsittelyyn

Politiikka

kansalaisaloite tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltämiseksi on kerännyt yli 1,5 miljoonaa allekirjoitusta. Allekirjoitusten tarkistamisen jälkeen aloite voidaan toimittaa Euroopan komissiolle käsiteltäväksi.Asiasta kertoo Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY, joka vastasi aloitteen nimien keräyksestä Suomessa. SEY:n mukaan aloite keräsi Suomessa yli 38 500 allekirjoitusta. Aloite sai tukea kaikista EU:n jäsenmaista, liitto kertoo.End the Cage Age -nimellä kulkeva aloite vaatii muun muassa munintakanojen häkkikasvatuksen, emakkojen porsitushäkkien, emakkokarsinoiden ja vasikoiden yksittäiskarsinoiden käytön kieltämistä unionissa.Vuoden määräaika nimien keräämiseksi päättyi keskiviikkona. Nimien keräämiseen osallistui 170 järjestöä.allekirjoitukset hyväksytään, aloite etenee komission käsittelyyn.Komission edustajat tapaavat aloitteen järjestäjät, jotka saavat myös esitellä aloitettaan julkisessa kuulemisessa Euroopan parlamentissa. Tämän jälkeen komissio ottaa asiaan kantaa enintään kolmen kuukauden sisällä siitä, kun aloite on sille toimitettu.Eurooppalainen kansalaisaloite vaatii miljoona nimeä seitsemästä EU-maasta edetäkseen Euroopan komission käsittelyyn. Aloitejärjestelmän virallisen rekisterin mukaan komissio on aiemmin vastannut vain neljään aloitteeseen.