Suomi korostaa nyt Afrikan merkitystä: onko kehitysyhteis­työllä tarkoitus vain hillitä muutto­liikettä, Ville Skinnari? Sana Afrikka on esiintynyt kuluneen kesän aikana tiuhaan esimerkiksi pääministeri Antti Rinteen (sd) ja presidentti Sauli Niinistön puheissa. Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen on saamassa käteensä salkun, jossa on muun muassa EU:n Afrikka-suhteet.