Hallitus aikoo selvittää pakkoavioliittojen erillisen kriminalisoimisen – Oikeusministeri Henriksson: ”Kyse traagisista ihmiskohtaloista”

Politiikka

Hallitus aikoo selvittää pakkoavioliittojen erillisen kriminalisoimisen – Oikeusministeri Henriksson: ”Kyse tr

Hallitus

aikoo selvittää, tulisiko avioliittoon pakottaminen kriminalisoida erillisenä rikoksena. Selvitys asiasta on alustavasti suunniteltu käynnistettäväksi vuodenvaihteen tienoilla.Suomi on saanut toistuvaa arvostelua ihmisoikeusjärjestöiltä siitä, ettei nykyinen lainsäädäntö ole riittävä pakkoavioliittoihin puuttumiseksi. Viimeksi syyskuun alussa Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) kehotti raportissaan https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/newsroom/-/asset_publisher/anlInZ5mw6yX/content/grevio-publishes-its-first-baseline-evaluation-report-on-finland?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fistanbul-convention%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_anlInZ5mw6yX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2 Suomea voimakkaasti harkitsemaan pakkoavioliittojen erillistä kriminalisointia.Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson https://www.hs.fi/haku/?query=anna-maja+henriksson (r) sanoo, että selvitystyö on määrä käynnistää mahdollisimman pian. Asiasta on sovittu hallitusohjelmassa.

Avioliittoon pakottaminen

Tarkkaa tietoa

Nykyinen