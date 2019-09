Voivatko työntekijät mennä lakkoon ilmaston puolesta? SAK ei näe syytä, mutta tarjoaa lakkolaisille vegaanista hernerokkaa

Politiikka

Voivatko työntekijät mennä lakkoon ilmaston puolesta? SAK ei näe syytä, mutta tarjoaa lakkolaisille vegaanista

Voivatko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SAK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Yritin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastoaiheiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

”Akava