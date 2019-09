Politiikka

Hallitus pyrkii helpottamaan pienituloisten tilannetta, mutta purevatko toimet? Näin tutkijat arvioivat

Köyhyyttä tutkinut

Hallitus korottaa

Moisio pitää

Moision mukaan

Hallituksen suurin

20 euron korotus perusturvaan eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen. Tämä maksaa valtiolle noin 40 miljoonaa euroa.

10 euron korotus lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen ja 7 euron korotus elatustukeen. Näihin korotuksiin hallitus varaa yhteensä vuosittain 36,3 miljoonaa euroa.

25 euron korotus kuukaudessa opintotuen huoltajakorotukseen.

23 miljoonan euron lisäpanostus vuosille 2020–2022 lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkamiseen.

1,5 miljoonaa euroa päihteitä käyttävien äitien palvelujen parantamiseen vuosina 2020 ja 2021.

Vuosittain annetaan lisää rahaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen niin, että korotus on 150 miljoonaa euroa vuonna 2022.