Suuret linjat valtion ensi vuoden rahankäytöstä ovat nyt selvillä: HS vastaa viiteen kysymykseen

Kuinka paljon hallitus lisää menoja?

Leikataanko mistään?

Mistä tulevat rahat uusiin menoihin?

Vastaako budjetti hallituksen lupauksia?

Voidaanko talouden tasapaino saavuttaa?

budjettikirja ei ole vielä valmis, suuret linjat valtion ensi vuoden rahankäytöstä tiedetään. HS käy ne läpi viiden kysymyksen avulla.Menolisäysten määrä on merkittävä verrattuna viime vuosiin.Pysyviä menoja hallitus lisää ensi vuonna 1,1 miljardia euroa. Merkittävämpiä kohteita ovat esimerkiksi väylät ja eläkkeet.Peruväylänpitoon eli maanteiden, rautateiden ja vesiväylien ylläpitoon pistetään ensi vuodesta eteenpäin 300 miljoonaa euroa enemmän kuin aiemmin. Alle 1 300 euron eläkkeitä puolestaan korotetaan 183 miljoonalla eurolla.Pysyväksi jäävät menolisäykset poistuvat vasta sitten, jos tämä tai joku tuleva hallitus niistä jonain vuonna luopuu.Lisäksi Rinteen hallitus tekee väliaikaisia menolisäyksiä, joista luovutaan viimeistään hallituskauden lopulla vuonna 2023.Ensi vuodelle näitä väliaikaisia menolisäyksiä tulee 750 miljoonan euron edestä. Suurimpia kohteita ovat esimerkiksi maanviljelijöiden ympäristökorvaukset, ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaaminen ja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä digitalisaation erilaiset kehittämishankkeet.Rinteen hallitus on alusta asti tehnyt selväksi, että se aikoo lopettaa edellisillä hallituskausilla harjoitetun leikkauspolitiikan.Ensi vuonna hallitus ei aio leikata muusta kuin mahdollisesti yritystuista. Niin sanotun parafiinisen eli puhtaammin palavan dieselin 120 miljoonan euron veroetu on määrä lakkauttaa kuluvalla hallituskaudella, mutta aikataulusta ei vielä ole tietoa.Ensi vuonna pysyvät 1,1 miljardin menolisäykset rahoitetaan suurimmaksi osaksi lisävelalla.Hallitus kiristää esimerkiksi liikennepolttoaineiden ja tupakan verotusta, mutta vielä ensi vuonna veronkiristysten ja -kevennysten yhteisvaikutus ei nouse merkittävästi plussalle.Väliaikaiset 750 miljoonan euron lisämenot hallitus puolestaan rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Vielä ei ole tiedossa, mitä omaisuuseriä ensi vuonna myydään.Rinteen hallitus toteuttaa ohjelmaansa etupainotteisesti: se tekee jo ensi vuonna lähes kaikki hallitusohjelman mukaiset pysyvät menolisäykset.Tulopuolen vahvistuminen taas jää tulevien vuosien varaa. Veronkiristyksiä on määrä jatkaa, ja ennen kaikkea hallitusohjelmassa lasketaan työllisyyden nostamisen varaan. Työllisyystoimet ovat alkuvaiheessa.Etupainotteinen menojen lisääminen ei ole hallituksen lupausten vastaista, sillä hallitusohjelman mukaan puolet vaadittavista työllisyystoimista on oltava valmiina vasta ensi vuoden elokuussa.Toisaalta hallitus sitoutuu ohjelmassaan siihen, että ilman riittäviä työllisyystoimia se peruu jo tekemiään menolisäyksiä. Suuri osa mieluisista päätöksistä on tehtiin siis jo ensimmäisessä budjettiriihessä, kun taas tulevissa riihissä edessä voi pahimmillaan olla varsin epämukavia päätöksiä.Hallitus tavoittelee Suomen julkisen talouden tulojen ja menojen tasapainottamista vuoteen 2023 mennessä.Se voi kuulostaa vaikealta, sillä jo ensi vuonna lisävelkaa joudutaan budjetin mukaan ottamaan kaksi miljardia euroa. Vuosiksi 2021–2023 budjettiin tulee vieläpä 1,5 miljardin euron lisälovi hävittäjä­hankinnoista.Julkisen talouden tasapaino on silti mahdollista saavuttaa, sillä julkiseen talouteen kuuluvat valtion lisäksi kunnat ja sosiaaliturvarahastot.Vaikka hallitus saavuttaisi 75 prosentin työllisyystavoitteensa, valtion velkaantuminen todennäköisesti jatkuu hallituskauden päätteeksikin. Julkinen talous voi silti olla virallisissa tilastoissa tasapainossa, jos kaikki menee hallituksen toivomalla tavalla.Julkista taloutta nimittäin kaunistavat työeläkerahastojen ylijäämät, eivätkä hävittäjähankinnoista aiheutuvat suuret kulut kirjaudu tilastoihin vielä tällä hallituskaudella.